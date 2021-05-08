У Києві за добу - 753 випадки коронавірусу, 37 хворих померли

У Києві за минулу добу, 7 травня, виявили 753 випадки коронавірусу. Померли 37 хворих.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграмі.

«753 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 198 721)», - поінформував Кличко.

Серед нових хворих: 410 жінок віком від 18 до 97 років; 315 чоловіків віком від 18 до 95 років; 13 дівчаток від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Шевченківському (113), Солом’янському (110) та в Дарницькому (103) районах.

За добу у столиці зафіксовано 37 летальних випадків від вірусу. Загалом з початку пандемії померли 4 787 осіб.

Госпіталізували за добу 93 пацієнти з коронавірусом, а також 129 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали за добу в Києві 1 268 осіб. Загалом подолали коронавірус 127 886 киян.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 травня лабораторно підтверджено 2 114 138 випадків COVID-19, із них за добу – 8 710.