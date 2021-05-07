У поминальні дні до кладовищ пустять транспорт – перелік маршрутів

Затверджено перелік маршрутів наземного транспорту загального користування для перевезення пасажирів до міських кладовищ у поминальні дні.

Як передає Укрінформ, підписано відповідне розпорядження КМДА № 1045, передає пресслужба КМДА.

"Перевезення відбуватимуться з дотриманням протиепідемічних заходів. Департаменту транспортної інфраструктури доручено забезпечити чергування відповідальних осіб у місцях масового скупчення пасажирів для організації перевезень залежно від пасажиропотоку", - йдеться у повідомленні.

Управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції та Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції забезпечуватимуть громадський порядок і безпеку дорожнього руху поблизу міських кладовищ.

Так, 9 травня буде заборонено паркування автотранспорту на вулиці Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню, проїзд транспортних засобів вулицею Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка) та вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).

З переліком маршрутів наземного пасажирського транспорту, який перевозитиме пасажирів у поминальні дні до міських кладовищ можна ознайомитися на Офіційному порталі Києва.

Як повідомлялося, міська влада Києва розробила графік відвідування кладовищ у поминальні дні.