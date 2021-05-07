Альтанки, зони для дітей і пляж: на Дніпровській набережній створять парк

На Дніпровській набережній, у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі Києва, планується облаштувати парк активного сімейного відпочинку.

Як передає Укрінформ, для реалізації цього проєкту розпорядженням КМДА №1017 передбачено проведення відповідного конкурсу із залучення інвестора, повідомляє пресслужба Київради.

"Зокрема, на ділянці, орієнтовною площею 7,55 га, заплановано облаштування об’єктів рекреаційного призначення без капітального будівництва – дитячої зони, зони активних розваг, альтанок та інших збірно-розбірних конструкцій. Окрім цього, за рахунок інвестора виконають окремі роботи з благоустрою пляжу", - йдеться у повідомленні.

Замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу визначено комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство». Воно має розробити та погодити в установленому порядку орієнтовні техніко-економічні показники і можливі передпроєктні пропозиції.

Важливими умовами запланованого конкурсу є недопущення пошкодження існуючих об’єктів благоустрою та заборона знесення зелених насаджень.

Як повідомлялося, в історичному центрі Подолу створять рекреаційну зону для киян і гостей міста.

Фото: kmr.gov.ua