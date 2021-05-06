У Києві за добу - 622 випадки коронавірусу, 23 хворі померли

У Києві за минулу добу виявили 622 підтверджені випадки захворювання на COVID-19, подолали вірус 704 особи

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

За його словами, загалом підтверджених випадків захворювання у столиці - 197 357.

Серед тих, хто захворів за добу: 339 жінок віком від 19 до 85 років; 254 чоловіки віком від 19 до 84 років; 17 дівчаток від 3 місяців до 15 років та 12 хлопчиків від 5 днів до 16 років.

Він зазначив, що за минулу добу у столиці зафіксували 23 летальні випадки від вірусу (загалом 4720).

Також до лікарень госпіталізували 90 хворих із коронавірусом. Ще 182 пацієнти госпіталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Окрім того, 704 осіб подолали коронавірус (загалом 125 315).

Кличко поінформував, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (147), Святошинському (100) та в Дарницькому (99) районах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 травня лабораторно підтверджено 2 097 024 випадків COVID-19, із них за добу – 6 038.