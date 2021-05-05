Ділянку в 1,2 гектара музею Пирогово повернули державі

У Києві прокуратура повернула у державну власність земельну ділянку Національного музею народної архітектури та побуту України вартістю понад 24 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Офісом генпрокурора у судовому порядку захищено інтереси територіальної громади міста Києва та скасовано незаконну реєстрацію права користування земельною ділянкою вартістю понад 24 млн грн у Голосіївському районі міста Києва за комерційним товариством», - ідеться в повідомленні.

Встановлено та доведено в суді, що товариство без відповідних правових підстав здійснило державну реєстрацію права користування земельною ділянкою площею 1,2 га, яка належить до охоронюваної зони Національного музею народної архітектури та побуту України (с. Пирогів).

«На його території забороняється будь-яка діяльність, яка може негативно впливати на стан історико-культурних комплексів та об’єктів, або перешкоджати їх використанню за цільовим призначенням», - сказано в повідомленні.

Господарським судом міста Києва з урахуванням обґрунтованої та принципової позиції Офісу генпрокурора задоволено позов прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, 2 березня прокуратура повернула у державну власність земельну ділянку Національного музею народної архітектури та побуту України вартістю понад 800 млн грн.