Школи Києва почали набір дітей до перших класів

Відсьогодні, 5 травня, понад 400 тисяч дітей повернулися до очного навчання у столичних закладах освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«У Києві відновили навчальний процес у всіх школах, садках, закладах професійно-технічної освіти, коледжах і вищих навчальних закладах. Усього у столиці відкрили свої двері 428 комунальних шкіл, 572 дитячі садочки, 23 заклади професійної освіти, 42 заклади позашкільної освіти та інші заклади освіти різних типів та форм власності», — повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що у столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, оскільки під час локдауну усі заняття велися дистанційно, за затвердженою програмою. Діти, як і планувалось, завершать навчальний рік наприкінці травня.

Читайте також: У школах Києва не планують продовжувати навчання на літо

«Керівники навчальних закладів міста отримали доручення щодо посиленої дезінфекції та регулярного провітрювання приміщень. Проте окремо звертаюся й до батьків. Пояснюйте дітям необхідність дотримання простих, але таких важливих правил. Будьте уважними до їх здоров’я та за перших симптомів захворювання – звертайтеся до сімейного лікаря», — підкреслив Мондриївський.

Також він нагадав, що з 5 травня розпочато приймання документів до перших класів та відновлено розсилку запрошень до дитячих садочків через систему електронного запису.

Як повідомляється, з 1 травня столиця вийшла з червоної зони карантину. У місті послабили суворі протиепідемічні обмеження, однак низка заборон іще зберігається.

Так, із 1 травня відновив роботу в звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт. Почали працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнесцентри.