Коронавірус у Києві: в яких районах найбільша кількість хворих за добу

У Києві за минулу добу виявили 143 випадки захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

За його словами, загалом підтверджених випадків у столиці - 196 735. Серед тих, хто захворіли, 88 жінок віком від 18 до 84 років, 44 чоловіки віком від 22 до 87 років, а також 5 дівчаток від 1 до 15 років та 6 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також за добу 16 летальних випадків від вірусу (загалом 4697).

До лікарень столиці госпіталізували 39 хворих на COVID-19, 152 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Кличко додав, що 38 осіб подолали коронавірус (загалом 124 611).

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (31), Шевченківському (28) та в Дніпровському (19)", - повідомив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 2 576 випадків зараження коронавірусом.