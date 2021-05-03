У Києві за добу - 95 заражень коронавірусом, 23 хворих померли

У Києві виявили за минулу добу, 2 травня, 95 хворих з коронавірусом. Померли 23 людини.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«95 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 23 людини. Усього за період пандемії в місті 4666 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 196 441», – повідомив Кличко.

За його словами, захворіли: 59 жінок віком від 20 до 83 років і 33 чоловіки віком від 21 до 85 років. А також одна дівчинка 14 років та два хлопчики 14 та 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірус, а також 94 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Читайте також: У ЄС хочуть перевіряти стічні води на коронавірус

Одужали минулої доби 66 людей. Загалом коронавірус подолали 124 501 мешканець столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі – 27, у Солом’янському – 23 та в Деснянському районі – 15», – зазначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 2 травня, зареєстрували 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби.