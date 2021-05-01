На полігони побутового сміття потрапляє все менше небезпечних відходів - Кличко

Київ створює розгалужену систему роздільного збору відходів, завдяки чому на полігони побутового сміття потрапляє все менше небезпечних матеріалів.

Як передає Укрінформ із посиланням на КМДА, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

Під час брифінгу мер показав у короткому відео нові контейнери для роздільного збору відходів, зокрема небезпечних, які почали встановлювати у столиці.

«Новий контейнер для небезпечних відходів має кілька відсіків – для ламп і батарейок, термометрів, дрібної електроніки, прострочених медичних препаратів. Таких контейнерів місто придбало поки п'ять і розпочало тестувати їх на практиці. А загалом за останні два роки нам вдалося створити в місті розгалужену систему роздільного збору відходів. І завдяки цьому на полігони побутового сміття потрапляє все менше небезпечних матеріалів. Це свідчить про те, що кияни підтримують ідею сортування, готові розділяти відходи й розуміють наскільки це важливо», – розповів Кличко.

Кличко: Київ створює систему роздільного збору відходів / Фото: kyivcity.gov.ua

Він нагадав, що в місті триває місячник благоустрою. Служби в усіх районах задіяні у масштабному прибиранні на автошляхах, подвір'ях, дитячих та спортивних майданчиках, у парках та скверах.

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«Кілька тижнів тому я дав доручення всім службам і очільникам районів міста вивезти з прибудинкових територій старі шини та тумби. А на їх місце ставити антипаркувальні стовпчики. Учора я з главами районів столиці перевірив кілька прибудинкових територій у Голосіївському районі, де вже навели лад. Тепер там чисто й охайно. І так має бути в кожному дворі.» – підкреслив міський голова.

Кличко нагадав, що в місті вже встановили понад 3,5 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття та 356 - для небезпечних відходів.