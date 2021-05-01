На полігони побутового сміття потрапляє все менше небезпечних відходів - Кличко
Як передає Укрінформ із посиланням на КМДА, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
Під час брифінгу мер показав у короткому відео нові контейнери для роздільного збору відходів, зокрема небезпечних, які почали встановлювати у столиці.
«Новий контейнер для небезпечних відходів має кілька відсіків – для ламп і батарейок, термометрів, дрібної електроніки, прострочених медичних препаратів. Таких контейнерів місто придбало поки п'ять і розпочало тестувати їх на практиці. А загалом за останні два роки нам вдалося створити в місті розгалужену систему роздільного збору відходів. І завдяки цьому на полігони побутового сміття потрапляє все менше небезпечних матеріалів. Це свідчить про те, що кияни підтримують ідею сортування, готові розділяти відходи й розуміють наскільки це важливо», – розповів Кличко.
Кличко: Київ створює систему роздільного збору відходів / Фото: kyivcity.gov.ua
Він нагадав, що в місті триває місячник благоустрою. Служби в усіх районах задіяні у масштабному прибиранні на автошляхах, подвір'ях, дитячих та спортивних майданчиках, у парках та скверах.
«Кілька тижнів тому я дав доручення всім службам і очільникам районів міста вивезти з прибудинкових територій старі шини та тумби. А на їх місце ставити антипаркувальні стовпчики. Учора я з главами районів столиці перевірив кілька прибудинкових територій у Голосіївському районі, де вже навели лад. Тепер там чисто й охайно. І так має бути в кожному дворі.» – підкреслив міський голова.
Кличко нагадав, що в місті вже встановили понад 3,5 тисячі контейнерів для роздільного збору сміття та 356 - для небезпечних відходів.