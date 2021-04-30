Шахраї намагалися «продати» посаду начальника обласної поліції за $220 тисяч

Працівники Національної поліції затримали групу осіб, які пропонували правоохоронцю за 220 тисяч доларів «влаштувати» його на посаду начальника ГУНП одного з центральних регіонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

«Начальник одного зі структурних підрозділів поліції повідомив Департамент внутрішньої безпеки НПУ про одержання корупційної пропозиції. Двоє чоловіків, які позиціонували себе впливовими особами, запевняли поліцейського, що вирішують питання кадрових призначень, зокрема і в Нацполіції. А відтак можуть домовитися за посаду начальника Головного управління Нацполіції в одному з центральних регіонів України. Ціна питання – 220 тисяч доларів», - йдеться у повідомленні.

За матеріалами внутрішньої безпеки слідчі Головного слідчого управління НПУ розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Правоохоронці встановили особи цих «впливових людей» - ними виявилися 48-річний киянин та 60-річний раніше судимий житель Запоріжжя.

За інформацією відомства, змовники систематично телефонували посадовцю поліції, запевняючи, що його «призначення» вже в процесі, потрібно лише передати їм зазначену суму, і врешті домовилися про зустріч у столиці.

На передачі першої частини «винагороди» - 120 тисяч доларів - учасників злочинної групи затримали. Гроші вилучено, а фігурантам оголошено підозру у вчиненні шахрайства організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК).

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, їх затримано у порядку ст. 208 КПК. Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення інших епізодів аферистів та їх можливих спільників.

Як повідомлялося, 5 жовтня минулого року правоохоронці затримали двох осіб, які, представляючись довіреними особами народного депутата, пропонували громадянину за 18 тисяч доларів «працевлаштувати» його на посаду помічника-консультанта депутата.

Фото: Нацполіція