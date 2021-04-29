Річковий вокзал у столиці відкриється 1 травня

Річковий вокзал у Києві відкриється найближчої суботи, 1 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі вокзалу у Фейсбуці.

«Найближчої суботи, 1 травня, ми розпочинаємо роботу! Комфортні теплоходи з відкритою верхньою палубою чекають на перших гостей в цьому сезоні. Досвідчена команда на борту подарує найкращі враження від прогулянки», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вокзал працюватиме з дотриманням усіх карантинних правил.

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З розкладом прогулянок можна ознайомитися на сайті Річкового вокзалу.

Адреса вокзалу - Поштова площа, 3, 10 причал.

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати червоний рівень епідемічної небезпеки у Києві з 1 травня.

З 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження - відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку.