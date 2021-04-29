Хлопця і дівчину, які курили в метро та знімали це на відео, знайшла поліція

Поліцейські столичної підземки притягнули до адміністративної відповідальності хлопця і дівчину, які курили в потягу метрополітену.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Фейсбуці.

«Під час моніторингу мережі інтернет на одному із сайтів співробітники управління поліції в метрополітені виявили відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять сигарети», - ідеться в повідомленні.

Дана подія була зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення управління поліції в метрополітені.

Як розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, після проведення заходів правоохоронці затримали двох місцевих жителів.

«Ми опрацювали записи з камер відеоспостереження та встановили маршрут руху ймовірних порушників правопорядку у столичній підземці. Вже після зібраної інформації за прикметами встановили їх місцезнаходження. Свій вчинок вони пояснили, що курили сигарети та знімали відео задля розваги, аби потім його викласти до соціальної мережі», - зазначив Ніконов.

Порушниками виявилися – 21-річна дівчина та 24-річний хлопець. Відносно них працівники управління поліції склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці з 1 травня метрополітен і наземний транспорт запрацюють у звичайному режимі, без спецперепусток.