Метро з 1 травня запрацює без спецперепусток

У столиці з 1 травня метрополітен і наземний транспорт запрацюють у звичайному режимі, без спецперепусток.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський у Фейсбуці.

«Місто послабило карантинні обмеження. Водночас ми продовжуємо проводити посилену дезінфекцію як інфраструктури, так і рухомого складу. Закликаємо пасажирів користуватися громадським транспортом за реальної необхідності. Будь ласка, дотримуйтеся правил карантину та маскового режиму», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 травня Київ послаблює карантинні обмеження - відкриються ресторани і ТРЦ, а транспорт повернеться до звичного графіку. Локдаун у столиці був із 5 квітня.