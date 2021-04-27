Поліція затримала валютних шахраїв, які п’ять місяців ошукували киян

У Києві правоохоронці затримали групу валютних шахраїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Столичні правоохоронці викрили та припинили діяльність злочинної групи, учасники якої протягом 5 місяців вчиняли на території Києва особливо тяжкі злочини, пов’язані із незаконним заволодінням грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах шляхом обману (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України)», - ідеться у повідомленні.

Орендувавши приміщення у центрі столиці та обладнавши їх під пункти обміну валют, зловмисники розміщували оголошення про обмін валюти за привабливим курсом, після чого шляхом обману привласнювали кошти потерпілих.

У Києві затримали групу валютних шахраїв / Фото: Київська міська прокуратура

Чотирьох учасників злочинної групи затримали 26 квітня після чергової валютної афери. Обладнавши у приміщенні на вулиці Шовковичній фіктивний пункт обміну валют, зловмисники привласнили 64 тис. доларів.

Затриманим готуються повідомлення про підозру, вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні у Києві затримали зловмисника, який обміняв на сувенірні гроші понад 120 тис. доларів.