Захворюваність на грип та ГРВІ у столиці знизилася майже на чверть

У столиці за минулий тиждень зареєстровано 14 749 хворих на грип та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на Київський міський лабораторний центр МОЗ.

"Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 33,7%. Наразі показник захворюваності становить 497", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 21,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло 3 032 (зниження на 24,7%), дорослих – 11 717 осіб (зниження на 20,6%).

У структурі захворюваності діти становлять 20,6%, а на попередньому тижні – 21,4%. 40% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 27,9% – зареєстровано 1213 випадки.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано з грипом та ГРВІ 961 особу, із них 42 дітей.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 25 квітня, зареєстрували 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби, летальних випадків - 195.