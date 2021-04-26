У Києві з'являться понад 100 гектарів нових зелених зон

Понад 100 гектарів нових зелених зон з’являться у столиці у найближчі роки.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, повідомляє пресслужба Київради.

За його словами, відповідно до рішення, яке було ухвалено 22 квітня на пленарному засіданні Київради, КО «Київзеленбуд» отримало 69 дозволів на розроблення проєктів землеустрою загальною площею 106,04 га, ще 26,72 га землі закріплено за Центральним парком культури та відпочинку. Також важливі рішення ухвалили щодо закріплення земельних ділянок за закладами освіти. Оформлення ділянок площею у 8,05 га надасть змогу убезпечити школи від зазіхань на їх території з боку забудовників.

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Також низку рішень ухвалили про закріплення земель для обслуговування багатоквартирних будинків та інфраструктурних об’єктів, а саме за об’єктами соціальної сфери закріплено 0,49 га землі. 2,47 га закріплено за КП «Київтеплоенерго», яке обслуговує об’єкти теплопостачання, а об’єднання співвласників багатоквартирних будинків отримали 0,13 га. У приватну власність виділено 1,85 га, ще майже 7 га землі буде оформлено приватним землевласникам, здебільшого для експлуатації та обслуговування існуючого майна.

Як повідомлялося, на київському Подолі створять рекреаційну зону.