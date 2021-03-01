У Києві за добу – 156 випадків коронавірусу, п’ятеро хворих померли

У Києві на коронавірусну хворобу захворіли за минулу добу 156 людей. Померли 5 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (42), Святошинському (30) та Дніпровському (28)», - повідомив він.

Загалом підтверджених випадків захворювання на коронавірус - 138 020. Серед тих, хто захворіли: 79 жінок віком від 20 до 85 років,69 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв, 4 дівчинки віком від 9 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 15 років. Також за добу - 5 летальних випадків від вірусу (загалом 2662). До лікарень столиці госпіталізували 54 пацієнтів.

Крім цього, 16 осіб подолали коронавірус, загалом від вірусу одужали 93 850 осіб.

В Україні станом на 1 березня на коронавірус захворіли 1 352 134 особи, з них за минулу добу 4 285.