У Києві за добу - 208 випадків коронавірусу, 14 хворих померли

У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 208 людей, 14 хворих померли.

Як передає Укрінформ, про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Teлеграм-каналі.

«208 людей захворіли на коронавірус минулої доби в столиці. Померли 14 киян. Усього за період пандемії в місті 2657 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 137 864», – зазначив Кличко.

За його словами, захворіли 112 жінок віком від 22 до 89 років, 77 чоловіків віком від 19 до 79 рокiв, а також 12 дівчаток віком від 1 до 17 років та 7 хлопчиків від 7 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Одужали минулої доби 1765 людей. Загалом коронавірус подолали 93 834 киянина.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому – 61, Дніпровському – 34 та в Оболонському – 27 випадків», – додав мер.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 27 лютого, зареєстрували 5 833 випадки COVID-19.