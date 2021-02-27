За добу у Києві - 580 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Києві виявили 580 хворих на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

“У Києві за минулу добу виявили 580 хворих на коронавірус",- зазначив Кличко.

Померли 8 людей. Усього за період пандемії в столиці зафіксували 2643 летальних випадків від вірусу.

За його словами, найбільше нових хворих виявили в Дарницькому районі – 138, у Дніпровському — 117, у Святошинському - 74 випадків.

Міський голова уточнив, що захворіли 312 жінок віком від 18 до 91 років, 236 осіб віком від 18 до 92 років, 15 дівчаток від 2 років до 17 років та 17 хлопчиків від 5 років до 17 років. Довелося госпіталізувати 111 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції, зауважив Кличко. За минулу добу у столиці одужали 369 людей.

Загалом у Києві від початку епідемії підтверджено 137656 випадків захворювання на COVID-19. Недугу вже здолали 93771 киянин.