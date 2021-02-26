В аеропорту «Бориспіль» провели антитерористичні навчання
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
На території аеропорту «Бориспіль» прикордонники, співробітники СБУ, Нацполіції та служби авіаційної безпеки вдосконалили свої навички з протидії терористичним загрозам. Зокрема тренувалися правоохоронці виявляти та безпечно знешкоджувати ймовірні вибухівки в багажі пасажирів.
Для відпрацювання алгоритму спільних дій щодо нейтралізації ймовірної вибухівки учасники залучили спеціальних службових собак із пошуку вибухових речовин, зброї та боєприпасів, а також спеціального роботехніка.
Після закінчення навчань правоохоронці детально проаналізували кожен етап спецоперації та відзначили ефективність і рекомендації щодо підвищення навичок в окремих діях.
Фото: ДПСУ