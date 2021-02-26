В аеропорту «Бориспіль» провели антитерористичні навчання

У аеропорту «Бориспіль» пройшли антитерористичні навчання за участю службових собак та робота.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

На території аеропорту «Бориспіль» прикордонники, співробітники СБУ, Нацполіції та служби авіаційної безпеки вдосконалили свої навички з протидії терористичним загрозам. Зокрема тренувалися правоохоронці виявляти та безпечно знешкоджувати ймовірні вибухівки в багажі пасажирів.

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Для відпрацювання алгоритму спільних дій щодо нейтралізації ймовірної вибухівки учасники залучили спеціальних службових собак із пошуку вибухових речовин, зброї та боєприпасів, а також спеціального роботехніка.

Після закінчення навчань правоохоронці детально проаналізували кожен етап спецоперації та відзначили ефективність і рекомендації щодо підвищення навичок в окремих діях.

Фото: ДПСУ