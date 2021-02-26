У Києві за добу - 748 випадків коронавірусу, 15 хворих померли

У столиці виявили за минулу добу 748 випадків COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу виявили 748 інфікованих, померли 15 осіб. Загалом за період пандемії в столиці - 2 635 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні - 137 076", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 415 жінок віком від 18 до 93 років і 22 дівчинки від 6 місяців до 17 років, також 292 чоловіки віком від 18 до 93 років і 19 хлопчиків від шести місяців до 17 років.

Він зазначив, що також захворіли 15 медиків.

До лікарень столиці минулої доби потрапили 77 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за добу в Києві 561 особа. Загалом коронавірус подолали 93 402 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 140, в Деснянському – 125 та в Дніпровському районі – 90 випадків", - зазначив він.

Кличко поінформував, що у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1455 хворих на коронавірус, з них 7 дітей, 967 пацієнтів - у тяжкому стані.

"Кисневу підтримку отримують 1088 осіб. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – понад 33%", - зазначив голова.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 нові випадки COVID-19. Загалом за час пандемії на коронавірус хворіли 1 333 844 особи.