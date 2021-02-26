У Києві за добу - 748 випадків коронавірусу, 15 хворих померли

У Києві за добу - 748 випадків коронавірусу, 15 хворих померли

Інфографіка
Укрінформ
У столиці виявили за минулу добу 748 випадків COVID-19. 

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу виявили 748 інфікованих, померли 15 осіб. Загалом за період пандемії в столиці - 2 635 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні - 137 076", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 415 жінок віком від 18 до 93 років і 22 дівчинки від 6 місяців до 17 років, також 292 чоловіки віком від 18 до 93 років і 19 хлопчиків від шести місяців до 17 років.

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Він зазначив, що також захворіли 15 медиків.

До лікарень столиці минулої доби потрапили 77 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за добу в Києві 561 особа. Загалом коронавірус подолали 93 402 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 140, в Деснянському – 125 та в Дніпровському районі – 90 випадків", - зазначив він.

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Кличко поінформував, що у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1455 хворих на коронавірус, з них 7 дітей, 967 пацієнтів - у тяжкому стані.

"Кисневу підтримку отримують 1088 осіб. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – понад 33%", - зазначив голова.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 нові випадки COVID-19. Загалом за час пандемії на коронавірус хворіли 1 333 844 особи.

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