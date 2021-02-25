У Києві за добу - 652 випадки COVID-19

​​За минулу добу кількість киян, які захворіли на COVID-19, збільшилась на 652 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (124), Дніпровському (97) та в Деснянському (93)", - написав Кличко.

За його словами, загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 25 лютого –136 328.

Серед тих, хто захворів за добу, 347 жінок віком від 18 до 86 років; 278 чоловіків віком від 20 до 92 рокiв; 11 дівчаток віком від 2 до 17 років та 16 хлопчиків від 1 до 17 років.

За добу зафіксовано 18 летальних випадків від вірусу (загалом 2620). Також до столичних лікарень госпіталізували 126 пацієнтів.

Кличко повідомив, що 343 людини подолали коронавірус, загалом від вірусу одужали 92 841 особа.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 25 лютого підтверджено 1 325 841 випадок COVID-19, з них за добу - 8 147.