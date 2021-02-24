На Подолі вночі горів склад

Вогнеборці ліквідували пожежу у складській будівлі у Подільському районі столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС Києва.

“23 лютого о 21:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Північно-Сирецькій, 1, що у Подільському районі столиці. На місце пожежі за підвищеним рангом виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів”, - йдеться у повідомленні.

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу у складській будівлі / Фото: ДСНС

По прибуттю до місця виклику було встановлено, що загоряння сталося в 1-поверховій складській будівлі розміром 35х15 м по зберіганню дерев’яної тари, піддонів та паперових матеріалів. Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі. Столичні рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 22:40 пожежу локалізовано на площі 525 кв. м, а о 23:13 - ліквідовано.

На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua