У центрі Києва на жінку впала брила льоду з даху

У Києві на вулиці Прорізній жінка постраждала від падіння брил льоду з даху будинку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Телеграм.

“Учора вдень на лінію 102 надійшов виклик "нещасний випадок", який відбувся на вулиці Прорізній. На місці екіпаж патрульних виявив жінку, яка постраждала від падіння брил льоду з даху будинку”, - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що травмована намагалася пройти під будинком попри огороджувальну стрічку. Травмовану негайно госпіталізували.

Як повідомлялося, 21 лютого у Голосіївському районі 58-річна жінка постраждала через сніг та лід, який впав на неї з даху будинку. Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча.