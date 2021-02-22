Коронавірус у столиці: за добу - 169 випадків, восьмеро людей померли

У Києві за минулу добу виявили 169 хворих на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"+169 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 134 675)", - написав він.

За словами міського голови, захворіли 96 жінок віком від 18 до 93 років, 67 чоловіків віком від 19 до 82 років, 3 дівчинки віком від 12 до 16 років та троє хлопчиків від 1 місяця до 17 років. Госпіталізувати довелося 42 пацієнтів.

Кличко повідомив, що за добу зареєстровано 8 летальних випадків (загалом від початку пандемії 2581), а 122 людини здолали коронавірусну хворобу (загалом одужали 91 925 інфікованих).

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому та Святошинському (по 35 випадків), у Деснянському (23) та в Дніпровському (22)", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 1 307 662 випадки COVID-19, зокрема за добу 3206.