У Києві горів гуртожиток університету ім. Драгоманова

У столиці рятувальники годину гасили пожежу в гуртожитку на Дарниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління ДСНС в Києві у Фейсбуці.

«21 лютого о 03:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Космічній, 8-Б, що у Дніпровському районі столиці», - йдеться в повідомленні.

На місці події пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що загоряння виникло в головній електрощитовій, розміром 2х3 м.

Пожежу локалізували о 04.16, ліквідували – о 04.34.

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«В ході ліквідації пожежі рятувальники вивели на свіже повітря 50 осіб, адже горіння супроводжувалось значним задимленням. Згодом, після випуску диму, мешканці змогли повернутись в будівлю», - зазначили в ДСНС.

До гасіння залучались 25 рятувальників та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватиме слідство.

На вулиці Космічній, 8-Б, розташований студентський гуртожиток Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.