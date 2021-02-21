У Києві на будмайданчику 20-річному робітнику відірвало ногу

Правоохоронці встановлюють обставини травмування на будівельному майданчику у Шевченківському районі столиці 20-річного робітника.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у поліції Києва.

«Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення, що під час робіт на будівельному майданчику чоловіку відірвало ногу. На місце події одразу прибули лікарі та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції», - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що потерпілий працює оператором промислового міксера. «Правоохоронці опитали свідків, які розповіли, що ніхто не бачив, як нога потерпілого потрапила всередину спецобладнання. Хлопця госпіталізували до лікарняного закладу», - зазначили в поліції.

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Наразі слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.