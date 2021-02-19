Понад 170 будинків на Теремках тимчасово відключать від опалення

КП «Київтеплоенерго» тимчасово припинить теплопостачання та постачання гарячої води до 172 житлових будинків у мікрорайоні Теремки через ремонт трубопроводу 20 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба «Київтеплоенерго».

«Аварійна бригада комунального підприємства «Київтеплоенерго» виконає ремонт трубопроводу за адресою: проспект Голосіївський, 93. Пошкоджений магістральний трубопровід експлуатується 43 роки (з 1978-го). Аварійники працюватимуть в екстреному режимі упродовж доби, з огляду на низьку температуру та велику кількість клієнтів. Для ліквідації пошкодження буде задіяно до 10 одиниць спецтехніки та близько 25 осіб персоналу. Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання буде припинено до 172 житлових будинків у мікрорайоні «Теремки», - попереджає теплопостачальник.

Повідомляється, що детальну інформацію про причини відсутності та терміни відновлення послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачі можуть дізнатися у Центральній диспетчерській службі з питань ЖКГ за номером 15-57 (зі стаціонарного телефону), (044) 500-1557 (з мобільного) або на сайті: https://1557.kyiv.ua/login.

Підприємство нагадує, що у Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. За 2020 рік «Київтеплоенерго» замінило близько 140 км трубопроводів.

Як повідомлялося, 8 лютого у центрі Києва 86 будинків залишились без гарячої води й опалення через аварію. Пошкоджений трубопровід введений в експлуатацію 1987 року.