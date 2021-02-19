Понад 170 будинків на Теремках тимчасово відключать від опалення

Понад 170 будинків на Теремках тимчасово відключать від опалення

Укрінформ
КП «Київтеплоенерго» тимчасово припинить теплопостачання та постачання гарячої води до 172 житлових будинків у мікрорайоні Теремки через ремонт трубопроводу 20 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба «Київтеплоенерго».

«Аварійна бригада комунального підприємства «Київтеплоенерго» виконає ремонт трубопроводу за адресою: проспект Голосіївський, 93. Пошкоджений магістральний трубопровід експлуатується 43 роки (з 1978-го). Аварійники працюватимуть в екстреному режимі упродовж доби, з огляду на низьку температуру та велику кількість клієнтів. Для ліквідації пошкодження буде задіяно до 10 одиниць спецтехніки та близько 25 осіб персоналу. Тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання буде припинено до 172 житлових будинків у мікрорайоні «Теремки», - попереджає теплопостачальник.

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Повідомляється, що детальну інформацію про причини відсутності та терміни відновлення послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачі можуть дізнатися у Центральній диспетчерській службі з питань ЖКГ за номером 15-57 (зі стаціонарного телефону), (044) 500-1557 (з мобільного) або на сайті: https://1557.kyiv.ua/login.

Підприємство нагадує, що у Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. За 2020 рік «Київтеплоенерго» замінило близько 140 км трубопроводів.

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Як повідомлялося, 8 лютого у центрі Києва 86 будинків залишились без гарячої води й опалення через аварію. Пошкоджений трубопровід введений в експлуатацію 1987 року.

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