Через футбол у роботі столичного метро можливі зміни

У зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу 18 лютого, можливе обмеження на вхід до станцій метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Фейсбуці.

"Сьогодні, 18 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Брюгге» (Бельгія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Так, після закінчення гри, з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття!) на вхід до станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок "Динамо" - "Брюгге" пройде на НСК "Олімпійський" у четвер і розпочнеться о 17.00. У прямому ефірі зустріч транслюватиме телеканал "Футбол 1".