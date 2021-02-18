У київському гуртожитку озброєні студенти пограбували товариша

У Києві правоохоронці затримали трьох студентів, які в гуртожитку, погрожуючи пістолетом та ножем, пограбували товариша.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“До київської поліції звернувся студент одного зі столичних вишів та повідомив про те, що став жертвою розбійного нападу у гуртожитку на вулиці Дегтярівській. Негайно на місце скоєння злочину прибули екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та оперативні співробітники”, - ідеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що до кімнати гуртожитку, де мешкає потерпілий, зайшов його знайомий. Потім він вийшов, але згодом повернувся з двома хлопцями. Погрожуючи предметами, схожими на пістолет та ніж, вони забрали у студента наручний годинник, навушники, а також банківську картку. Крім того, зловмисники змусили хлопця сказати пароль від картки та зняли з неї готівку – близько 4 тис. грн.

Трьох фігурантів – студентів столичних вишів віком від 18 до 22 років затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вилучили у них речові докази.

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За даним фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам оголосили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого слідчі поліції Києва направили до Печерського районного суду справу проти групи осіб, які скоювали розбійні напади на клієнтів обмінних пунктів.