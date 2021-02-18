Станції метро «Майдан Незалежності» і «Палац спорту» відкрили — вибухівку не знайшли
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен.
«Усі станції та пересадочні вузли відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!» - йдеться у повідомленні.
Як іноформує у Фейсбуці поліція Києва, у четвер правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському та Дарницькому районах, а також двох станцій метро. Тож на місце події невідкладно виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби.
Наразі правоохоронці евакуювали громадян та забезпечують охорону місць події; на локаціях працюють поліцейські та фахівці, які перевіряють будівлі та прилеглі території.
Повідомлення про події належним чином зареєстровані у територіальних підрозділах столичної поліції, після перевірки яких буде надана правова кваліфікація.
Як повідомлялося, у Києві повідомили про замінування станцій метро «Палац спорту» і «Майдан Незалежності» - їх закрили.