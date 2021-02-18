Кличко назвав райони з найбільшою кількістю нових випадків «корони»

У столиці виявили за минулу добу 513 хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє пресслужба мера.

«513 підтверджених випадків коронавірусу за добу в столиці. Померли 11 людей. Усього за період пандемії в місті 2557 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 133 347», - повідомив Кличко.

За його словами, захворіли: 277 жінок віком від 18 до 89 років, 220 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв, а також 11 дівчаток віком від 1 до 17 років та 5 хлопчиків від 8 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів. Одужали минулої доби 713 людей. Загалом коронавірус подолали 90 140 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому - 94, Дніпровському - 93 та в Голосіївському - 82 випадки», - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 лютого лабораторно підтвердили 1 287 141 випадок COVID-19, із них за добу – 6 237.