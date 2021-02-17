«Голос» виключив з фракції у Київраді депутата, який напав на коміка

Політрада партії «Голос» рекомендувала виключити Костянтина Богатова зі складу фракції у Київраді після інциденту, що стався між депутатом та стендап-коміком Владом Капицею.

Про це повідомив прессекретар партії «Голос» Ярема Дух, передає кореспондент Укрінформу.

«Політрада партії «Голос» рекомендувала виключити Костянтина Богатова зі складу фракції у Київраді. Таке рішення прийняте після інциденту, що стався в Артцентрі «Братислава» між депутатом та стендап-коміком Владом Капицею», - розповів Дух

За його словами, фракція «Голосу» в Київраді виступає проти будь-якого насилля як реакції на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки й не толеруватиме таких дій.

«На жаль, Костянтин Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому ми дочекаємось можливості відкликати його за рішенням громади», - уточнив речник «Голосу».

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У партії подякували Богатову за його багаторічні проєкти для громади Києва і висловили сподівання, що він справами відновить свою репутацію.

Як повідомлялося, сценарист «Телебачення Торонто» і стендап-комік Влад Капиця заявив, що депутат Київради від фракції «Голосу» Костянтин Богатов напав на нього під час виступу. За словами Капиці, обранцеві не сподобалася ненормативна лексика у виступі.