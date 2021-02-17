Майдан посилено охороняє поліція, у центрі Києва можуть обмежити рух

Столична поліція спільно із військовими Національної гвардії заступила на посилене чергування для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів, присвячених сьомій річниці трагічних подій на Майдані.

Як передає Укрінформ, про це поінформував очільник столичної поліції Андрій Крищенко, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зокрема, до органів місцевої влади уже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів у центральній частині Києва, тож поліцейські посилили заходи безпеки у місцях їх проведення.

«Для забезпечення порядку на всіх локаціях проведення заходів патрулюватимуть посилені наряди правоохоронців. До забезпечення правопорядку ми залучили представників усіх структурних підрозділів, в тому числі кінологів, вибухотехніків та поліцейських діалогу. Аби не допустити будь-яких правопорушень, поліцейські проводитимуть превентивні заходи, зокрема вибіркові перевірки речей і документів у громадян», - сказав начальник поліції Києва.

Крищенко уточнив, що усі заборонені предмети, виявлені у громадян під час перевірок, одразу вилучатимуться, а їх власникам надаватиметься правова оцінка.

З огляду на це, Крищенко закликав громадян із розумінням ставитися до дій правоохоронців, бо такі превентивні заходи спрямовані виключно для забезпечення публічної безпеки і правопорядку та щоб усі заплановані заходи пройшли спокійно.

Водночас у поліції закликали організаторів та учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

У поліції поінформували, що у зв’язку із проведенням заходів окремими центральними вулицями може бути обмежений дорожній рух.

Як повідомлялося, народні депутати схвалили заяву Верховної Ради у зв'язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності.

18 лютого 2014 року розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності - штурм Майдану.

В результаті протистоянь 18 лютого, на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку, у Маріїнському парку та Майдані Незалежності, загинуло 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.