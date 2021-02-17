У Києві за добу виявили 366 випадків коронавірусу, 14 хворих померли

У Києві за минулу добу, 16 лютого, підтвердили ще 366 випадків захворювання на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (88), Деснянському (85) та в Дніпровському (52)", - зазначив він.

За його словами, загалом підтверджених випадків захворювання у столиці - 132 834.

Так, серед тих, хто захворіли: 222 жінки віком від 19 до 87 років, 127 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 10 дівчаток віком від 4 до 15 років та 7 хлопчиків від 4 до 16 років.

За минулу добу 14 летальних випадків від вірусу (загалом 2546).

Також до лікарень столиці госпіталізовано 45 пацієнтів.

За минулу добу від коронавірусу одужали 1050 осіб, загалом вірус подолали 89 427 людей.

В Україні станом на 17 лютого лабораторно підтверджено 1 280 904 випадки COVID-19, з них за добу – 4 286.