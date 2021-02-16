Крадіжка обладнання з Охматдиту: підозрюваного відправили під домашній арешт

Підозрюваного у крадіжці медичного обладнання з лікарні Охматдит помістили під цілодобовий домашній арешт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«‎Чоловіку ... обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю», - зазначили у відомстві.

За інформацією прокуратури, чоловік також притягується до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину у Голосіївському районі. З'ясувалося також, що в день вчинення крадіжки в дитячій лікарні він викрав ноутбук з офісного приміщення на вул. Пимоненка.

Як повідомлялося, у Києві затримали 28-річного уродженця Кіровоградської області за підозрою у викраденні з Охматдиту датчика від сканера ультразвукового діагностування. Вартість викраденого обладнання становить близько 250 тис. грн. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.