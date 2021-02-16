COVID-19 у столиці: де виявили найбільше хворих

У Києві за минулу добу, 15 лютого, підтвердили 308 випадків захворювання на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (91), Деснянському (61) та Дніпровському (39)», - повідомив Кличко.

За його словами, загалом кількість підтверджених випадків у столиці - 132 468.

Серед тих, хто захворіли: 175 жінок віком від 20 до 85 років, 121 чоловік віком від 20 до 85 років, 4 дівчинки віком від 8 до 17 років та 8 хлопчиків від 6 до 16 років. Крім цього, за добу - 11 летальних випадків від вірусу (загалом 2532). До лікарень столиці госпіталізовано 47 пацієнтів.

При цьому, додав міський голова, за добу 938 подолали коронавірус, загалом від коронавірусу одужали 88 377.

В Україні станом на 16 лютого лабораторно підтверджено 1 276 618 випадків COVID-19, із них за добу - 3 143.