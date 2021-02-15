Чоловік вкрав з Охматдиту медприлад за 250 тисяч, його затримали

У Києві затримали чоловіка, який викрав обладнання з Охматдиту вартістю близько 250 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

"До поліції Києва звернулись працівники дитячої лікарні "Охматдит" та повідомили про крадіжку медобладнання. Зловмисник таємно проник до одного з кабінетів медзакладу та викрав датчик від сканера ультразвукового діагностування. Вартість викраденого становить близько 250 тисяч гривень", - ідеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції задокументувала злочин.

Поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, у рамках яких опитали свідків та переглянули записи з камер відеоспостереження.

Оперативники затримали ймовірного підозрюваного через кілька днів після вчинення злочину. Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області. Також був проведений обшук у помешканні правопорушника, де правоохоронці виявили викрадений пристрій.

У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого на Вінниччині поліцейські викрили інтернет-шахрая, який викрав понад мільйон гривень з банківських рахунків громадян.