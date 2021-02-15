У столиці зросла кількість хворих на грип і ГРВІ

У столиці за шостий тиждень 2021 року зареєстровано 11 058 хворих на грип та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 11,2% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося як за рахунок дитячого , так і за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4 758 (зростання на 23,2%), дорослих – 6 300 (зростання на 3,6 %)", - йдеться у повідомленні.

У структурі захворюваності діти становлять 43%, а на попередньому тижні – 38,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 32,9% – зареєстровано 2 240 випадків.

Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 50,3%. Наразі показник захворюваності становить 372,7.

До медичних закладів за шостий тиждень госпіталізовано 598 осіб, із них 44 – діти.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві станом на 13 лютого підтверджено 132 160 випадків COVID-19, з них за минулу добу – 211.

В Україні за минулу добу, 14 лютого, зафіксували 2 332 нові випадки COVID-19. Померли 62 людини.