У столиці працюють 33 пункти обігріву — список адрес

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА повідомляють, що у столиці функціонують 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі.

Як передає Укрінформ, про це поінформували у Київській міській державній адміністрації.

«Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг. У пунктах чергують працівники Муніципальної охорони, які слідкують за порядком», - йдеться у повідомленні.

До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки.

Зазначається, що на цьому тижні утримається холодна погода, вночі очікується зниження температури повітря до -20°.

З адресами пунктів обігріву населення, що розміщені на території Києва у зимовий період 2020-2021 рр., можна ознайомитися за посиланням.