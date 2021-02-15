У столиці працюють 33 пункти обігріву — список адрес
Як передає Укрінформ, про це поінформували у Київській міській державній адміністрації.
«Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг. У пунктах чергують працівники Муніципальної охорони, які слідкують за порядком», - йдеться у повідомленні.
До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки.
Зазначається, що на цьому тижні утримається холодна погода, вночі очікується зниження температури повітря до -20°.
З адресами пунктів обігріву населення, що розміщені на території Києва у зимовий період 2020-2021 рр., можна ознайомитися за посиланням.