На Куренівці провалився асфальт, рух транспорту обмежили

На розі вулиць Петропавлівської і Захарівської, що у Подільському районі Києва провалився асфальт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Київводоканал" у Фейсбуці.

"На розі вулиць Петропавлівської і Захарівської сталася поломка на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 500 мм. Відбувся вилив стоків, і на проїжджій частині утворився провал розміром 6х3м", - йдеться у повідомленні.

Місце аварії локалізовано, наразі проводяться роботи по встановленню перекачки стоків.

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Рух транспорту проїжджою частиною обмежений, водіїв просять враховувати це при побудові маршруту.

Зазначається, що залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання – 2,5 метра.

Водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде.