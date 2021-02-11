На Куренівці провалився асфальт, рух транспорту обмежили
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Укрінформ
На розі вулиць Петропавлівської і Захарівської, що у Подільському районі Києва провалився асфальт.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Київводоканал" у Фейсбуці.
"На розі вулиць Петропавлівської і Захарівської сталася поломка на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 500 мм. Відбувся вилив стоків, і на проїжджій частині утворився провал розміром 6х3м", - йдеться у повідомленні.
Місце аварії локалізовано, наразі проводяться роботи по встановленню перекачки стоків.
Рух транспорту проїжджою частиною обмежений, водіїв просять враховувати це при побудові маршруту.
Зазначається, що залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання – 2,5 метра.
Водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде.