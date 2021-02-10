У Києві за добу - 297 випадків коронавірусу, 15 хворих померли

У Києві за минулу добу виявили ще 297 хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили ще 297 хворих на коронавірус, померли, на жаль, 15 людей. Всього за період пандемії в столиці - 2 473 летальні випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні - 130 864", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли 157 жінок віком від 18 до 88 років і 10 дівчаток від трьох до 16 років, також 123 чоловіка віком від 22 до 94 років і троє хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, і 10 медиків.

Кличко підкреслив, що одужали за добу в Києві 1295 людей. Усього коронавірус подолали 82 684 мешканці столиці.

За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 53 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 66, у Деснянському – 54 та в Дніпровському районі – 43 випадки", - додав мер.

"У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1 013 хворих на коронавірус, з них троє дитини, 680 пацієнтів, на жаль, у важкому стані", - сказав Кличко.

За його словами, кисневу підтримку отримують 811 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень перебуває 26 хворих. "Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 25%", - сказав він.

Як повідомив Кличко, у столиці хворіють на коронавірус 154 школярів і 79 педагогів.

"Ситуація з навчальним процесом у столиці контрольована. На сьогодні в Києві працюють усі школи та дитячі садочки. На карантин зачинені тільки окремі групи чи класи в деяких виховних та навчальних закладах", - зазначив він.

За його словами, на дистанційному навчанні перебувають 112 класів у 70 школах столиці.

У дитячих садочках, через виявлені випадки коронавірусу, тимчасово закриті 36 груп у 32 садках.

"Наповненість дітей у садочках – майже 50%", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 9 лютого, зафіксували 3 409 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 163.