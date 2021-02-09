Гуртожиток збудований першим на виконання указу глави держави щодо вдосконалення системи вищої освіти, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що цього року має бути затверджена Концепція державної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків.

Зеленський оглянув новозбудований гуртожиток КНТЕУ / Фото: ОП

"Це перший у країні студентський гуртожиток, що вводиться в експлуатацію на виконання указу Президента України «Про вдосконалення вищої освіти» № 210/2020 від 3 червня 2020 року. У гуртожитку забезпечено сучасний рівень комфортності проживання. Приміщення повністю оснащене автоматизованою системою пожежної безпеки", - розповіли в ОП.

Ректор КНТЕУ Анатолій Мазаракі повідомив, що вже вирішено питання підключення гуртожитку до систем водопостачання та електромережі.

Гуртожиток входить до інклюзивного освітнього середовища КНТЕУ, у ньому облаштовано пандуси, ліфти тощо.

Президент перевірив покриття безкоштовною мережею Wi-Fi у гуртожитку.

За даними ОП, до комплексу входить 4-поверховий соціально-побутовий блок з приміщеннями для самопідготовки та навчання студентів, коворкінгу, спорту (тренажерна зала, зала для фітнесу, більярду, настільного тенісу) та студентського дозвілля (кінотеатр, медіа-студія, студія звукозапису, репетиційні зали тощо), пральня, медичний ізолятор та перукарня.

Глава держави оглянув житлові приміщення, кімнати соціального блока, а також оздоровчого, спортивного та культурно-мистецького напрямку.

Крім того, він оглянув спортивний зал гуртожитку. Зеленський пообіцяв, що Офіс Президента може допомогти отримати тренажери для занять.

Ректор КНТЕУ зазначив, що кожного року кількість вступників збільшується, тому виникає проблема перенаселення старих приміщень гуртожитків.

«Вірю, що разом нам вдасться вивести нашу освіту на новий рівень. Вірю, що ми зможемо спільно втілити у життя просту формулу «Щасливі вчителі. Щасливі діти. Щасливі батьки. Щаслива Україна». Вірю, що оцінкою нашої спільної роботи будуть тверді 12 балів!» – підсумував Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 3 червня 2020 року утворив Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган.