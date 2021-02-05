У Києві цього тижня народилося 310 дітей

Цього тижня в столиці народилося 310 немовлят: 148 хлопчиків та 162 дівчинки. Серед них - три двійні.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усього з початку цього року в столиці з’явилися на світ 2 397 дітей. Серед них 35 двієнь та одна трійня", - повідомив він.

За словами Кличка, шлюб у столиці за попередній тиждень узяли 167 пар, розлучилися 37 родин.

Усього з початку року в Києві побралися 992 пари, а розлучилися - 223.

Кличко зазначив, що у порівнянні з минулим роком за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці збільшилася на 1%. Кількість розлучень зменшилась на 35%.