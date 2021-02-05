Комунальні лікарні Києва перевіряють на протипожежну безпеку

Комунальні медзаклади столиці постійно перевіряють на дотримання правил протипожежної безпеки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Щодо перевірок. Столичні рятувальники постійно перевіряють комунальні лікарні столиці на дотримання правил протипожежної безпеки. Усі відремонтовані відділення ми оснащуємо сучасними індикаторами задимлення та системами гасіння. Ми продовжимо встановлювати такі системи в усіх медичних закладах міста", - розповів він.

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За словами Кличка, є чіткий графік перевірки всіх лікарень - їх у Києві 145. "Усі ці заклади співробітники ДСНС можуть перевірити також і позапланово, якщо будуть звернення від громадян чи контролюючих органів", - наголосив він.

У медзакладах, зокрема, перевіряють, як працює обладнання. Особливу увагу приділяють відділенням, де ліжка обладнані подачею кисню, також перевіряють наявність вогнегасників. Крім цього, відпрацьовують і дії персоналу лікарень у випадку надзвичайної ситуації, додав мер.

Як повідомлялося, 3 лютого о 23:25 у Запоріжжі в реанімаційному відділенні обласної інфекційної лікарні стався вибух та пожежа. Загинула лікар та три пацієнтки, які знаходились на штучній вентиляції легенів. Як з’ясувалося, в приміщенні, де сталася пожежа, не було сигналізації. Її не встигли встановити.