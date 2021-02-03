Компенсації за електроопалення надійдуть на особові рахунки столичних споживачів

Постачальник електроенергії в столиці YASNO (ТОВ "Київські енергетичні послуги") зарахує компенсацію від держави на особові рахунки клієнтів з електроопаленням та багатодітних сімей. Заяви та документи для отримання компенсації подавати не потрібно.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Споживачі з електроопаленням, для яких діяв знижений тариф на електроенергію до 31.12.2020, а також багатодітні сім’ї будуть щомісячно отримувати компенсацію від держави у І кварталі 2021 року. Таке рішення затверджено постановою Кабінету Міністрів України №64 від 1.02.2021 р.", - зазначено у пресрелізі.

Держава компенсуватиме додаткові витрати, що виникли через встановлення фіксованої ціни на електроенергію (1,68 грн/кВт-год.) та скасування знижених тарифів (0,9 грн/кВт-год.). Різницю у коштах споживачі отримають одним із двох способів.

Так, за наявності субсидії компенсація надаватиметься у її складі. Розрахунки та виплати субсидій здійснять управління праці та соціального захисту населення;

за відсутності субсидії компенсація буде зарахована на особовий рахунок споживача в електропостачальника. Клієнти YASNO в Києві побачать її у рахунках за січень, за лютий та за березень у рядку «Оплати/субсидії/компенсації».

Сума до сплати у паперовій платіжці буде зменшена на розмір компенсації, а в Особистому кабінеті – відображена після 10 числа, додали в компанії.

«Для отримання компенсації від держави не потрібно оформлювати документи чи подавати заяви. Проте важливо пам’ятати, що для її коректного розрахунку необхідно своєчасно передавати показання лічильника», - сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

YASNO – постачальник електроенергії, газу, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних осіб у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 29 січня ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію».

Кабінет Міністрів ухвалив і 1 лютого оприлюднив постанову про запровадження компенсацій за електроопалення для посилення соціального захисту деяких категорій споживачів. Право на компенсацію має населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф; населення, яке проживає в негазифікованих багатоквартирних будинках, в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф; багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Загалом це понад 600 тис. українських родин. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн.