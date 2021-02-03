Компенсації за електроопалення надійдуть на особові рахунки столичних споживачів

Компенсації за електроопалення надійдуть на особові рахунки столичних споживачів

Укрінформ
Постачальник електроенергії в столиці YASNO (ТОВ "Київські енергетичні послуги") зарахує компенсацію від держави на особові рахунки клієнтів з електроопаленням та багатодітних сімей. Заяви та документи для отримання компенсації подавати не потрібно.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Споживачі з електроопаленням, для яких діяв знижений тариф на електроенергію до 31.12.2020, а також багатодітні сім’ї будуть щомісячно отримувати компенсацію від держави у І кварталі 2021 року. Таке рішення затверджено постановою Кабінету Міністрів України №64 від 1.02.2021 р.", - зазначено у пресрелізі.

Держава компенсуватиме додаткові витрати, що виникли через встановлення фіксованої ціни на електроенергію (1,68 грн/кВт-год.) та скасування знижених тарифів (0,9 грн/кВт-год.). Різницю у коштах споживачі отримають одним із двох способів.

Так, за наявності субсидії компенсація надаватиметься у її складі. Розрахунки та виплати субсидій здійснять управління праці та соціального захисту населення;

за відсутності субсидії компенсація буде зарахована на особовий рахунок споживача в електропостачальника. Клієнти YASNO в Києві побачать її у рахунках за січень, за лютий та за березень у рядку «Оплати/субсидії/компенсації».

Сума до сплати у паперовій платіжці буде зменшена на розмір компенсації, а в Особистому кабінеті – відображена після 10 числа, додали в компанії.

«Для отримання компенсації від держави не потрібно оформлювати документи чи подавати заяви. Проте важливо пам’ятати, що для її коректного розрахунку необхідно своєчасно передавати показання лічильника», - сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

YASNO – постачальник електроенергії, газу, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних осіб у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях.

Читайте також: Уряд опублікував постанову про компенсації за електроопалення

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 29 січня ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону «Про внесення змін до додатка № 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію».

Кабінет Міністрів ухвалив і 1 лютого оприлюднив постанову про запровадження компенсацій за електроопалення для посилення соціального захисту деяких категорій споживачів. Право на компенсацію має населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф; населення, яке проживає в негазифікованих багатоквартирних будинках, в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф; багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Загалом це понад 600 тис. українських родин. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-