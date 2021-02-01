У Києві за добу на COVID-19 захворіла 161 особа, одужали 764

У Києві за минулу добу виявили ще 161 хворого на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 161. Померли 5 людей. Всього коронавірус забрав життя 2370 киян", - зазначив він.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 128 550.

За його словами, захворіли: 82 жінки віком від 18 до 88 років, 73 чоловіки віком від 19 до 81 років та 2 дівчинки віком 5 та 7 років та 4 хлопчики від 1 до 11 років. Захворіли, зокрема, 4 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 764 людини. Всього коронавірус подолали 69 322 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 70, в Дарницькому — 48 та в Святошинському районі – 12 випадків", - повідомив він.

В Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за минулу добу 2030 нових.