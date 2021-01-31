У Києві за добу - 215 хворих на COVID-19, померли 16

У Києві за минулу добу виявили ще 215 хворих на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це у Teлеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу в Києві виявили 215 хворих на коронавірус, померли - 16 людей. Усього за період пандемії в столиці - 2365 летальних випадків від коронавірусу", - повідомив Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання у столиці 128389.

Серед тих, хто захворів, - 117 жінок віком від 19 до 83 років, дві дівчинки одного та трьох років, також 88 чоловіків віком від 18 до 86 років і вісім хлопчиків від чотирьох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 10 медиків.

Очільник столиці зазначив, що до лікарень госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Також одужали за добу в Києві 707 людей. Загалом коронавірус подолали 68558 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 76, Дніпровському – 51, Святошинському районі – 25 випадки", - поінформував Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 січня лабораторно підтверджено 1 219 455 випадків COVID-19, з них за добу - 3 177. За минулу добу госпіталізовано 1 960 осіб; сталося 79 летальних випадків; одужало 4 126 осіб; здійснено за добу 19 059 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).