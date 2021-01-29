У столиці відкрилася виставка про Українську революцію 1917-21 років

У столиці відкрилася виставка про Українську революцію 1917-21 років

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Укрінформ
Вулична фотодокументальна виставка «Українська революція 1917-1921: регіональний вимір» відкрилася в центрі Києва, біля Головпоштамту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тема Української революції залишається малознаною на регіональному рівні. Саме це спонукало нас до створення виставки. Зараз відбувається відкриття виставки в багатьох регіонах України. Ми сподіваємося, що експозиція зверне увагу місцевої влади на події, що відбувалися в 1917-1921 роках, і посприяє поширенню інформації серед населення», – зазначив на відкритті працівник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) та керівник авторського колективу Ярослав Файзулін.

Фотодокументальна виставка "Українська революція 1917-1921: регіональний вимір"/ Фото: Геннадій Мінченко

Він зауважив, що створення проєктів на тему Української революції є пріоритетом діяльності Інституту.

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Голова УІНП Антон Дробович закликав громадян популяризувати матеріали виставки, використовувати їх для підготовки навчальних матеріалів у школах, університетах, щоб пробудити національну свідомість.

Експозиція складається з 14 тематичних банерів. 13 із них присвячені різним регіонам України: Київщина, Волинь, Січеславщина, Поділля, Полтавщина, Таврія, Крим, Слобожанщина, Херсонщина, Чернігівщина, Галичина, Буковина, Закарпаття. На окремому банері висвітлено історію боротьби політично активних українців, що проживали за межами країни.

Проєкт створений з ініціативи Українського інституту національної пам‘яті, Інституту історії України Національної академії наук та Державної архівної служби.

Виставка триватиме протягом трьох місяців.

Доступний також електронний варіант експозиції.

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