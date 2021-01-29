У столичних лікарнях - 763 «тяжких» COVID-хворих, 26 під апаратами ШВЛ

У медичних закладах столиці 763 пацієнта з коронавірусом знаходяться у тяжкому стані.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1105 хворих на коронавірус, з них одна дитина, 763 пацієнти у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 902 людини. Під апаратами ШВЛ – 26 хворих", - сказав Кличко.

Він зазначив, що заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить майже 28%.

За його словами, місто підготувало загалом майже 4200 ліжок для прийому хворих на коронавірус. Понад 3300 з них обладнані подачею кисню.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19, з них за добу - 5 181. У Києві за минулу добу виявили 361 хворого на коронавірус.